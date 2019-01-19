Евролига. Баскетболист ЦСКА Клайберн признан самым ценным игроком тура

Форвард московского ЦСКА американец Уилл Клайберн был признан самым ценным игроком 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

17 января столичные армейцы на своей площадке оказались сильней немецкой "Баварии" со счетом 77:70. В этой встрече Клайберн набрал 20 очков, став самым результативным игроком в составах обеих команд. Кроме того, он сделал восемь подборов и два перехвата.

В нынешнем сезоне американский баскетболист провел 18 матчей в Евролиге, набирая в среднем за игру 15,1 очка. Армейцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице европейского турнира.