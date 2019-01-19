Australian Open. Попырин едва не сотворил новую сенсацию

На теннисном Открытом чемпионате Австралии, первом в году турнире "Большого шлема", игровой день завершал поединок в мужском разряде между французом Люка Пуем и русским австралийцем Алексеем Попыриным. Пуй с трудом выиграл в пяти сетах.

Напомним, что получивший от организаторов Wild Card молодой представитель Зеленого континента с русскими корнями в предыдущем круге переиграл седьмую ракетку Australian Open – австрийца Доминика Тима. А в первом раунде от его ракетки "пострадал" опытный русский немец Миша Зверев. Оба результата признали мини-сенсациями.

Матч с 28-м номером "посева" Пуем австралиец, который находится лишь на 149-й позиции в рейтинге АТР, начал ни шатко, ни валко. Но, проиграв две партии (6:7 и 3:6), Попырин вдруг раскрепостился и взял следующие два сета – 7:6, 6:4. При этом в третьей партии он сумел дожать соперника на тай-брейке со счетом 12:10. Однако камбэк хозяину кортов не удался: пятый сет за французом – 6:3.