Новости Происшествия

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19 января 201916:56

Энергоблок РАЭС снова подключен к сети

EPA

Инженеры устранили неполадки на третьем энергоблоке Ровенской АЭС. Он подключен к сети и продолжает набор мощности.

Как рассказали украинской компании "Энергоатом", поломка не нанесла ущерба экологии района. Радиационный фон находится в норме, пишет "Интерфакс".

В ночь на субботу из неполадок был отключен ряд оборудования энергоблока, и снижена его мощность.

Ровенская АЭС состоит из четырёх блоков. Энергоблок N1 находится на плановом ремонте.

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