Энергоблок РАЭС снова подключен к сети

Инженеры устранили неполадки на третьем энергоблоке Ровенской АЭС. Он подключен к сети и продолжает набор мощности.

Как рассказали украинской компании "Энергоатом", поломка не нанесла ущерба экологии района. Радиационный фон находится в норме, пишет "Интерфакс".

В ночь на субботу из неполадок был отключен ряд оборудования энергоблока, и снижена его мощность.

Ровенская АЭС состоит из четырёх блоков. Энергоблок N1 находится на плановом ремонте.