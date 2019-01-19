Лыжник Большунов финишировал вторым на этапе Кубка мира в Эстонии

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в спринтерской гонке классическим стилем, которая состоялась в рамках этапа Кубка мира в эстонском Отепя. Он уступил лишь 1,51 секунды победителю соревнований Йоханнесу Клебо.

Норвежец показал лучшее время дня – 3 минуты 20,05 секунды​​​. Его соотечественник Пол Голберг стал третьим (+2,53). Россияне Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Артем Мальцев и Андрей Краснов не сумели пробиться в полуфинал.

Ранее на этапе Кубка мира в Отепя российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в женской спринтерской гонке классическим стилем.