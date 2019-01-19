Мертвый водитель забрал на тот свет пешехода

Во Владимире водитель внедорожника, умерший за рулем, сбил насмерть пешехода. Все произошло на улице Верхняя Дуброва около двух часов дня.

По данным полиции, пока предварительным, водитель автомобиля Great Wall потерял сознание и умер прямо за рулем, тогда как автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешехода. Печальный итог ДТП — двое погибших: водитель машины и пешеход.

На месте аварии работают сотрудники полиции, рассказал РИА Новости представитель управления МВД по региону. Уточняется, что умерший водитель — мужчина 1972-го, а погибший пешеход — мужчина 1945 года рождения.