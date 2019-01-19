Россияне Ковшик и Тарасов стали первыми на этапе Кубка мира по натурбану

Российский экипаж саней-двоек, состоящий из Станислава Ковшика и Ильи Тарасова, показал лучшее время на этапе Кубка мира по натурбану, который в эти дни проходит в Москве. Россияне победили с результатом 31,15 секунды.

Следом за ними расположился еще один российский дуэт – Александр Егоров и Петр Попов (+0,27). Третий результат у итальянцев Патрика Пигнетера и Флориана Клары (+0,33). Из-за плохих погодных условий организаторы соревнований приняли решение провести лишь один заезд.

Ранее на этапе Кубка мира россиянка Екатерина Лаврентьева стала второй в женском турнире.

Натурбан, представляющий собой скоростной спуск на санях по естественной трассе, не является олимпийским видом спорта.