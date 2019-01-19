Павел Адамович похоронен в главном храме Гданьска

Скончавшийся после покушения мэр польского города Гданьска Павел Адамович похоронен в Мариацкой базилике. В субботу проститься с градоначальником в главный храм города пришли тысячи человек. Митрополит Гданьский Лешек Глудзь провел заупокойную мессу, которую транслировали на уличные экраны.

На похороны приехали глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Анджей Дуда, экс-президенты, министры и мэры.

53-летний Адамович занимал пост мэра 20 лет, пишет РИА Новости. Житель Гданьска ударил мэра ножом в область сердца во время благотворительного концерта WOŚP в прошлое воскресенье. Врачи не смогли спасти Адамовича.

Нападавший заявил, что мстил Адамовичу за "несправедливый срок в тюрьму". За убийство мэра ему грозит пожизненное заключение. По данным польских тюремных смотрителей, 27-летний мужчина имеет проблемы с психикой.