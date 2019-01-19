Чемпион США по фигурному катанию Кафлин найден мертвым

Двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством. 33-летний американец выигрывал чемпионаты страны в парном разряде вместе с Кейтлин Янковскас и Кейди Денни. О смерти экс-фигуриста сообщила сестра Кафлина на своей странице в Facebook.

Американец стал чемпионом США в 2011 и 2012 годах. На чемпионатах мира он занимал шестое и восьмое места. В последние годы Кафлин работал тренером, а также комментировал соревнования, сообщает РИА Новости.

17 января 2018 года Федерация фигурного катания США объявила об отстранении 33-летнего экс-фигуриста от тренерской деятельности. Его обвинили в насилии над спортсменами. Кафлин с этим решением не согласился, заявив, что все обвинения в его адрес беспочвенны.