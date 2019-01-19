Рыбка отказалась признавать вину и говорить о Дерипаске

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), находясь в Нагатинском суде, свою вину по делу о вовлечении в занятие проституцией не признала. Наказание по этой статье – до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, девушка добавила, что не собирается компрометировать российского бизнесмена Олега Дерипаску. Потому что ей "хватило".

Вашукевич была задержана с подельником Алексом Лесли (Александр Кириллов) в Таиланде 25 февраля 2018 года. Им вменили создание тайного сообщества за оказание секс-услуг и приговорили к 18 месяцам заключения. Через 9 месяцев их депортировали, остаток срока суд заменил на условный.

В Шереметьеве сразу по прилету их задержали.

Настя Рыбка и ее напарник Алекс Лесли получили известность после нашумевшего расследования оппозиционера Алексея Навального, передает "Интерфакс".