Чиновники и волонтеры прибрались в струнинской больнице

В поликлинике в городе Струнино Владимирской области, на закрытие которой местные жители жаловались президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" в июне прошлого года, прошел субботник. По сообщению на сайте областной администрации, он прошел в медучреждении по инициативе волонтеров-учащихся медицинских колледжей региона.

Сообщается, что вместе со студентами и волонтерами-медиками в уборке приняли участие врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, директор департамента здравоохранения областной администрации Алексей Мозалев, сотрудники департамента и просто неравнодушные жители города Струнино.

Участники субботника провели уборку помещений, обновили информационные стенды, провели работы по благоустройству вестибюля и регистратуры, кабинетов врачей, холлов и коридоров, покрасили двери и окна поликлиники. По словам Марины Чекуновой, новая программа развития здравоохранения Владимирской области будет опубликована до 1 марта 2019 года, а прошедший субботник — возможность проявления общественной инициативы, благодаря которой пациенты смогут дождаться реконструкции здания в более или менее человеческих условиях.



Сообщается также, что департамент здравоохранения областной администрации ждет заключения экспертов о возможности проведения капитального ремонта Струнинской больницы. Если заключение будет положительным, ремонт планируется сделать до конца текущего года.

Ранее Марина Чекунова при посещении больницы в Струнине посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески. По итогам сегодняшнего субботника она сообщила, что три здания больницы уже отремонтированы, в понедельник начнет работу детская поликлиника, а после получения заключения федеральных экспертов и рекомендаций из Министерства здравоохранения России будет принято "окончательное решение об отделениях психиатрии и дерматовенерологии на территории города Струнино с учетом пожеланий инициативной группы местных жителей".