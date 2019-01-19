Команда дивизиона Чернышева победила в мастер-шоу в рамках Недели звезд КХЛ

В Казани завершилось субботнее шоу в рамках недели звезд Континентальной хоккейной лиги, в котором команды четырех дивизионов соревновались в мастерстве. В итоге победу одержали представители дивизиона Чернышева, набрав 9 очков.

Хоккеисты соревновались в шести конкурсах: "Круг на скорость", "Точность броска", "Надежная защита", "Эстафета хоккейного мастерства", "Сила броска" и "Хоккейный биатлон"​​​.

Самым быстрым оказался представитель московского "Динамо" нападающий Дмитрий Кагарлицкий, пробежавший круг за 13,016 секунды. Защитник ярославского "Локомотива" Александр Елесин стал автором самого мощного броска (164,22 км/ч). Форвард омского "Авангарда" Сергей Широков оказался самым метким, а его одноклубник Игорь Бобков – самым надежным вратарем.

Напомним, что Матч звезд КХЛ состоится 20 января в Казани.