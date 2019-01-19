Россияне обыграли македонцев в утешительном турнире чемпионата мира по гандболу

Мужская сборная России по гандболу оказалась сильнее команды Македонии в матче утешительного турнира за 13-е место чемпионата мира, который в эти дни проходит в Германии и Дании. Россияне одолели соперника со счетом 30:28.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер сборной России Виктор Киреев, который получает эту награду второй раз подряд на турнире.

За 13-е место россияне теперь поспорят с победителем матча Чили – Катар.