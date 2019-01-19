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Обмен санкциями 41 минута назад

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19 января 201919:42

В Бундестаге призывали срочно наладить отношения с Россией

Global Look Press

Издание Der Freitag выяснило у членов немецкого бундестага их отношение к планам усилить давление на Россию со стороны Европейского союза.

Представитель СДПГ в комитете по экономике Бернд Вестфаль уверен, что пользы от ужесточения санкций не будет и отношения с Россией нужно улучшать срочно.

Вестфаль считает, что для Германии "альфа и омега" — иметь позитивные контакты, идет ли речь о США, России или Китае.

"Мы должны выйти из санкционной спирали", — заявил Бернд Вестфаль.

Политик напомнил немцам о благодарности, ведь Германия смогла объединиться в 1989 году только из-за согласия СССР.

 

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