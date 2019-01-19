Мастер импровизации: не стало сатирика Семёна Лившина

Сатирик Семен Лившин скончался в Сан-Диего (США) сегодня ночью, сообщил в Facebook писатель Валерий Хаит.

Они познакомились на играх КВН в 1966 году, когда Лившин стал автором команды — чемпиона Одессы -1966.

Свои слова соболезнования выразил и постоянный член жюри КВН, режиссер Юлий Гусман. Без таких, как Лившин, пустеет Земля, добавил Гусман и подчеркнул, что покойный был очень скромным, достойным и душевным человеком, передает РИА Новости.

Лившин награжден премиями "Алеко" и "Золотой теленок". В США он возглавлял Американскую лигу КВН и издавал газету "ОКей!"