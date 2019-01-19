"Она отвратительна": Барр раскритиковала Портман за позицию по Израилю

Американская актриса Розанна Барр раскритиковала Натали Портман из-за ее позиции по Израилю, а именно – из-за отказа участвовать в прошлогодней The Genesis Prize, передает The Hollywood Reporter.

По мнению Портман, в противном случае люди могли бы посчитать, что она поддерживает израильского премьера Биньямина Нетаньяху, а это не так. Ее поведение Барр назвала "противным", а саму актрису – "отвратительной".

Ранее сообщалось, что вручение так называемой "Еврейской нобелевской премии" сорвалось из-за Портман, не нашедшей возможности "с чистой совестью принять участие" в церемонии.

Натали Портман родилась в Иерусалиме, но прожила там всего три года, а потом родители увезли ее в Штаты.