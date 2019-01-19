Сульшер одержал седьмую подряд победу во главе "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии по футболу продолжается 23-й тур. "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера обыграл "Брайтон" со счетом 2:1 и одержал седьмую победу подряд.

В составе победителей мячи забили Поль Погба (27-я минута, с пенальти) и Маркус Рэшфорд (42-я). У "Брайтона" отличился Паскаль Гросс (72-я).

Ранее был побит рекорд, который более 70 лет принадлежал легендарному тренеру Мэтту Басби, он выиграл пять стартовых матчей подряд в роли тренера "Манчестера".

"Манчестер Юнайтед" с 44 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Брайтон" идет 13-м, в активе команды 26 баллом.

В другом матче игрового дня "Ливерпуль" дома в меньшинстве обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Мохаммеда Салаха, еще по разу отличились Роберто Фирмино и Садио Мане. Салах с 16 голами возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Англии, а "Ливерпуль" с 60 очками продолжает лидировать в таблице.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Вулверхэмптон" — "Лестер" — 4:3; "Борнмут" — "Вест Хэм" — 2:0; "Ньюкасл" — "Кардифф" — 3:0; "Саутгемптон" — "Эвертон" — 2:1; "Уотфорд" — "Бернли" — 0:0.