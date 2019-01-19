Митрополит Онуфрий освятил Днепр: на купание пришли тысячи верующих

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил воды Днепра в Оболонском районе после торжественной литургии в честь праздника Крещения Господня в Киево-Печерской лавре.

Во время литургии митрополит просил о мире на Украине и единстве православной церкви.

На крещенское купание собрались несколько тысяч православных, принадлежащих канонической УПЦ, передает ТАСС.