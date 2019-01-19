ДТП в Тольятти: шестеро в больнице

Шесть человек в Тольятти были госпитализированы с ушибами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля "субару" выехал на встречку и столкнулся с маршрутным автобусом "Пежо". Из десяти пассажиров 6 пострадали.

В числе получивших травмы оказалась 12-летняя девочка, передает ТАСС.