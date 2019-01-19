Гол Витселя принес "Боруссии" победу над "Лейпцигом"

Субботняя программа 18-го тура чемпионата Германии по футболу завершалась центральным матчем в Лейпциге, где местный одноименный клуб принимал лидера чемпионата дортмундскую "Боруссию". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 19-й минуте забил экс-полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Аксель Витсель.

"Боруссия" набрала 45 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице чемпионата. Дортмундцы опережают идущую второй "Баварию" на шесть баллов. "Лейпциг" с 31 очком идет четвертым.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Байер" — "Боруссия" (Мюнхенгладбах) — 0:1, "Айнтрахт" (Франкфурт) — "Фрайбург" — 3:1, "Аугсбург" — "Фортуна" — 1:2, "Ганновер" — "Вердер" — 0:1, "Штутгарт" — "Майнц" — 2:3.