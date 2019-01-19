В Боливии столкнулись два автобуса, погибли 22 человека

В Боливии, в муниципалитете Чальяпата, столкнулись два автобуса. В результате погибли 22 человека, еще 37 пострадали. Все раненые были госпитализированы в больницы городов, ближайших к месту аварии.

Предполагается, что автобусы столкнулись во время совершения обгона, передает РИА Новости.