ОБСЕ: на пункте пропуска в Донбассе умер мужчина

В Донбассе, на пункте пропуска "Станица Луганская", умер мирный житель. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как уточняется, наблюдатели видели на асфальте тело умершего мужчины 70-80 лет. ЧП произошло примерно в 50 метрах от передовой позиции Вооруженных сил Украины к северу от моста в Станице Луганской.

Члены патруля поговорили с двумя дочерями умершего. По их словам, отец направлялся на территорию, неподконтрольную Киеву, но у него случился сердечный приступ.

По решению официального Киева, с 2015 года введен пропускной режим с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса. Выехать или въехать в самопровозглашенные ЛНР и ДНР можно только через пункты пропуска или через территорию Российской Федерации. В ЛНР действует лишь переходный пункт пропуска "Станица Луганская". По заявлению наблюдателей ОБСЕ, экономическая и транспортная блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе. Представители ОБСЕ призывали открыть больше пунктов пропуска, напоминает РИА Новости.