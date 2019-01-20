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Франция. Протесты "желтых жилетов" 37 минут назад

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20 января 201900:27

"Желтые жилеты" в Бельгии атаковали группу журналистов

В бельгийском городе Намюр "желтые жилеты" атаковали журналистов телеканала RTL, бравших интервью во время демонстрации. Одна из митингующих, девушка, выхватила у журналиста микрофон и стала кричать в него. Другие участники акции повредили камеру, так что работники СМИ не смогли закончить свой репортаж, передает РИА Новости.

Телеканал RTL подал жалобу. ЧП случилось во второй половине дня во время акции, в которой принимали участие несколько сотен участников движения "желтые жилеты".

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