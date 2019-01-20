МВД России: пьяной дебоширке отказали в полете и выписали штраф за хулиганство

Экстренную посадку в Волгограде вынужден был совершить самолёт "Уральских авиалиний", который следовал из Москвы в Дубай. Незапланированная остановка продлилась два часа. Как сообщается, причиной стало то, что сразу несколько человек почувствовали себя плохо. А ещё одна пассажирка начала хулиганить на борту.

В полиции приводят другие данные о тех, кому стало плохо. Там говорят — их было пятеро. После осмотра медиков трое продолжили полет, двое лететь отказались. Что касается авиадебоширки — ей выписали штраф, передает телеканал "Россия 24".

Сотрудники транспортной полиции были вызваны к борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Дубай, который совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда.

По прибытии наряда полиции установлено, что командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в связи с плохим самочувствием пяти пассажиров.

"Во время посадки одна из пассажирок, женщина 1990 года рождения, по внешним признакам находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес других пассажиров и экипажа воздушного судна. Командир принял решение отказать ей в полете. Нарушительница доставлена в линейное отделение полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.