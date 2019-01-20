В североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв

В Северной Ирландии, в городе Лондондерри, подорван автомобиль. Взрыв прогремел возле здания суда. Полиция считает, что машина была заминирована.

Пострадавших нет, передает ТАСС. Однако полциция нашла неподалеку еще один подозрительный автомобиль, поэтому была проведена эвакуация.

Несмотря на то, что еще в 1998 году между Лондоном и Белфастом было подписано соглашение о прекращении конфликта, некоторые политические разногласия Британии и Северной Ирландии не разрешены до сих пор. На территории Северной Ирландии все еще действуют протестантские и католические милитаризированные организации, а также ряд течений Ирландской республиканской армии (ИРА).

В свете грядущего Brexit остается нерешенным вопрос о границе между Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, и Республикой Ирландия, которая останется в Евросоюзе.