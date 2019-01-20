Непомнящий идет в числе лидеров на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В голландском Вейк-ан-Зее завершились встречи седьмого тура шахматного супертурнира. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой и после семи партий делит лидерство с еще четырьмя шахматистами.

Другой россиянин Владимир Федосеев сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, Владимир Крамник проиграл индийцу Вишванатану Ананду. В других партиях седьмого тура голландец Аниш Гири и китаец Дин Лижэнь не смогли выявить победителя, венгр Рихард Раппорт и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров также сыграли вничью.