На Москве-реке загорелись два судна

На Москве-реке в районе дома 52 по улице Свободы загорелось судно – предположительно, возгорание возникло на дебаркадере. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров, передает ТАСС. Пострадавших нет. Пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Кроме того, пожар возник и на заброшенном судне, находящемся на Москве-реке у Крылатского моста со стороны улицы Мневники. Возгорание также оперативно потушили.