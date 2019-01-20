Число жертв авиаудара коалиции по деревне в Сирии увеличилось до 31

Число погибших в результате авиаудара международной коалиции по сирийской деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор увеличилось до 31 человека. Такие данные сообщает сирийское издание al-Watan, ссылаясь на местные источники.

18 января государственное телевидение Сирии сообщило, что в результате авиаудара международной коалиции по деревне Багуз, расположенной в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, порядка 20 мирных жителей погибли и еще несколько получили ранения. 19 января министерство иностранных дел Сирии направило письма в ООН касательно авиаударов с требованием принять меры в отношении международной коалиции.

Как уточняется, число жертва авиаудара увеличилось до 31 человека, десятки получили ранения различной степени тяжести. Все они – мирные жители, члены трех семей, передает РИА Новости.

Мирные сирийцы попали под удар коалиции в момент бегства от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).

Международная коалиция регулярно наносит авиаудары по сирийскому городу Хаджин и соседним деревням в провинции Дейр-эз-Зор, якобы помогая отрядам "Сирийских демократических сил" в борьбе против террористической группировки "Исламское государство". Сирийские средства массовой информации уже много раз сообщали о мирных жителях, погибших в результате этих ударов, и применении коалицией белого фосфора. Власти САР обращались к ООН с призывом принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание войск коалиции на территории Сирии.

С 2014 года США и их союзники проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ, причем на территории САР они действуют без согласия властей страны. В декабре 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии.