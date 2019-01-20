Шайба Ковальчука не спасла "Кингз" от разгрома в матче с "Колорадо"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Колорадо Эвеланш" на своем льду победил "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 7:1.

Единственную шайбу, которая стала для него девятой в сезоне, у проигравших забросил российский форвард Илья Ковальчук. Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 30 бросков из 31.

В еще одном матче игрового дня "Анахайм Дакс" в гостях победил "Нью-Джерси Девилз" со счетом 3:2.