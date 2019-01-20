Хабиб Нурмагомедов: меня могут дисквалифицировать на год

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов предположил, что его могут дисквалифицировать на год за драку после титульного победного боя с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября.

"Дело рассмотрят 29 января. – сказал Нурмагомедов, которого цитирует RT. — Посмотрим, может, меня дисквалифицируют на девять месяцев или на год".

Напомним, что по итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) возбудила дисциплинарное расследование в отношении обоих бойцов.