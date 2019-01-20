Евродепутат: ЕС дорого заплатит за трусливую беспринципность в Сирии

Михель Раймон, депутат Европарламента от партии зеленых, считает, что ЕС дорого заплатит за свою "трусливую беспринципность" в Сирии. Своим мнением политик поделился на страницах издания Standard.

Он считает, что если Турция вторгнется на север Сирии, это приведет к тому, что сотни террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) освободятся из тюрем и вернутся на родину. Сам Евросоюз при этом остается безучастным к происходящему в регионе.

Единственным достижением ЕС Раймон считает сделку с президентом Эрдоганом по беженцам, сообщает РИА Новости. Но, по словам депутата, Эрдоган начал шантажировать Европу, угрожая ей возобновлением миграционного кризиса.

Большую часть "Сирийских демократических сил", с которыми враждует Анкара, составляют курды. Турция подозревает их в сепаратизме на своей территории. Сирийским курдам она постоянно угрожает военными операциями.

В марте 2016 года Турция и страны ЕС согласовали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В рамках документа предусматривается финансовая помощь принимающей беженцев Анкаре, возвращение всех турецких мигрантов, прибывших в ЕС через Грецию, обратно в Турцию, прием Европой легальных беженцев из Сирии по принципу "один за одного".