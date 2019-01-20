В Чили произошло сильное землетрясение

Возле берегов Чили произошло сильное землетрясение – его магнитуда составила 6,8. Эпицентр располагался в 29 километрах к юго-западу от города Кокимбо, очаг находился на глубине 54 километра.

В прибрежном городе Кокимбо проживает 148 тысяч человек, передает ТАСС. Данных о пострадавших и нанесенном стихией ущербе нет. Тревоги цунами не объявлялось.