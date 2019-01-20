Новости Политика

Все видео этой рубрики
20 января 201905:49

Оппозиционер Файюлу объявил себя президентом ДР Конго

youtube.com

Оппозиционер Мартен Файюлу в Демократической Республике Конго не признал решение конституционного суда страны о том, что президентом признан лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисикеди.

Политик заявил, что суд своим решением показал, что он служит "диктаторскому режиму", и назвал результаты выборов ложными. Решение суда позволяет свершиться конституционному перевороту, отметил оппозиционер.

Файюлу объявил сам себя президентом ДР Конго, сообщает ТАСС. Он также призвал мировое сообщество не признавать Чисикеди законным президентом.

30 декабря в ДР Конго прошли президентские выборы. Конституционный суд объявил победителем Феликса Чисикеди — одного из оппозиционных кандидатов. Он набрал 38,57 процента  голосов. Мартен Файюлу был на втором месте. Он подал иск о пересмотре итогов голосования, который был отклонен оппозиционным судом.

После того, как конституционный суд принял решение, правительство ДР Конго провозгласило Чисикеди президентом – пятым по счету в истории республики.

Правительство ДРК сразу же приняло к сведению решение Конституционного суда и признало Чисикеди пятым по счету президентом республики.

Сейчас

05:26

В Чили произошло сильное землетрясение

20:15

Барселонские таксисты избили водителей Uber и повредили машины

18:48

Парижане снова допротестовались до газа

17:10

Мертвый водитель забрал на тот свет пешехода

16:21

Зеехоферу нашли замену

15:38

Сердечный приступ: Арбенина выписалась под свою ответственность

14:56

Недомогание и пьянство: самолет, летевший из Москвы в Дубай, сел в Волгограде

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Ради прекращения шатдауна Трамп пошел на уступки мигрантам

Ради прекращения шатдауна Трамп пошел на уступки мигрантам

5 часов назад
Евродепутат: ЕС дорого заплатит за трусливую беспринципность в Сирии

Евродепутат: ЕС дорого заплатит за трусливую беспринципность в Сирии

2 часа назад
За американским эсминцем в Черном море проследит сторожевой корабль "Пытливый"

За американским эсминцем в Черном море проследит сторожевой корабль "Пытливый"

7 часов назад
Хабиб Нурмагомедов: меня могут дисквалифицировать на год

Хабиб Нурмагомедов: меня могут дисквалифицировать на год

3 часа назад
Россия построит лунный космический корабль "Союз" на свои средства

Россия построит лунный космический корабль "Союз" на свои средства

4 часа назад
Народные традиции и монастырский чай: россияне отметили Крещение

Народные традиции и монастырский чай: россияне отметили Крещение

10 часов назад
Аршавин увиделся с детьми от Барановской впервые за пять лет

Аршавин увиделся с детьми от Барановской впервые за пять лет

11 часов назад
Мальчик, чью мечту исполнил Путин, опубликовал репортаж с борта номер один

Мальчик, чью мечту исполнил Путин, опубликовал репортаж с борта номер один

11 часов назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
"Желтые жилеты" в Бельгии атаковали группу журналистов

"Желтые жилеты" в Бельгии атаковали группу журналистов

6 часов назад
Продлен срок задержания Лесли и Рыбки

Продлен срок задержания Лесли и Рыбки

9 часов назад
Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

16 часов назад
Команда Ferrari подписала контракт с сыном Шумахера

Команда Ferrari подписала контракт с сыном Шумахера

2 часа назад
ОБСЕ: на пункте пропуска в Донбассе умер мужчина

ОБСЕ: на пункте пропуска в Донбассе умер мужчина

7 часов назад
Чиновник на убитом медведе: СКР заинтересовался скандальными фото

Чиновник на убитом медведе: СКР заинтересовался скандальными фото

10 часов назад
Оппозиционер Файюлу объявил себя президентом ДР Конго

Оппозиционер Файюлу объявил себя президентом ДР Конго

1 час назад
В Чили произошло сильное землетрясение

В Чили произошло сильное землетрясение

1 час назад
Американские активистки устроили марш против Трампа

Американские активистки устроили марш против Трампа

2 часа назад
Число жертв авиаудара коалиции по деревне в Сирии увеличилось до 31

Число жертв авиаудара коалиции по деревне в Сирии увеличилось до 31

4 часа назад
На Москве-реке загорелись два судна

На Москве-реке загорелись два судна

4 часа назад
МОК знал, что российские олимпийцы не применяли допинг, но скрыл это

МОК знал, что российские олимпийцы не применяли допинг, но скрыл это

5 часов назад
МВД России: пьяной дебоширке отказали в полете и выписали штраф за хулиганство

МВД России: пьяной дебоширке отказали в полете и выписали штраф за хулиганство

5 часов назад
Непомнящий идет в числе лидеров на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

Непомнящий идет в числе лидеров на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

5 часов назад
В североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв

В североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв

6 часов назад
Brexit: Мэй попала в ловушку

Brexit: Мэй попала в ловушку

6 часов назад
Прогноз: рубль учтет пять уроков ∎японской∎ декларации 1956 г.

Прогноз: рубль учтет пять уроков ∎японской∎ декларации 1956 г.

7 часов назад
Антоненко вспомнила о домогательствах Табакова

Антоненко вспомнила о домогательствах Табакова

11 часов назад
Чемпион США по фигурному катанию Кафлин найден мертвым

Чемпион США по фигурному катанию Кафлин найден мертвым

13 часов назад
Вован и Лексус рассказали о схеме связи с Путиным

Вован и Лексус рассказали о схеме связи с Путиным

13 часов назад
Россияне Ковшик и Тарасов стали первыми на этапе Кубка мира по натурбану

Россияне Ковшик и Тарасов стали первыми на этапе Кубка мира по натурбану

13 часов назад
Australian Open. Попырин едва не сотворил новую сенсацию

Australian Open. Попырин едва не сотворил новую сенсацию

14 часов назад
Королева Елизавета нарушает ПДД, а герцогиня Меган - традиции

Королева Елизавета нарушает ПДД, а герцогиня Меган - традиции

14 часов назад
Лыжник Большунов финишировал вторым на этапе Кубка мира в Эстонии

Лыжник Большунов финишировал вторым на этапе Кубка мира в Эстонии

14 часов назад
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 66 человек

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 66 человек

14 часов назад
Сердечный приступ: Арбенина выписалась под свою ответственность

Сердечный приступ: Арбенина выписалась под свою ответственность

15 часов назад
"Торпеда Апокалипсиса": в США признали беззащитность перед "Посейдоном"

"Торпеда Апокалипсиса": в США признали беззащитность перед "Посейдоном"

15 часов назад
Крещение: от князя Владимира до Библии

Крещение: от князя Владимира до Библии

16 часов назад
Нацпроекты: "гильотина" Медведева и чистки регуляций

Нацпроекты: "гильотина" Медведева и чистки регуляций

18 часов назад
Завершено расследование, начатое Петром Первым

Завершено расследование, начатое Петром Первым

18 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 19 января 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 19 января 2019 года

18 часов назад
В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

18.01.2019 19:29
The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

18.01.2019 17:49
Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

18.01.2019 11:32
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

17.01.2019 14:58