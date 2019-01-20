Оппозиционер Файюлу объявил себя президентом ДР Конго

Оппозиционер Мартен Файюлу в Демократической Республике Конго не признал решение конституционного суда страны о том, что президентом признан лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисикеди.

Политик заявил, что суд своим решением показал, что он служит "диктаторскому режиму", и назвал результаты выборов ложными. Решение суда позволяет свершиться конституционному перевороту, отметил оппозиционер.

Файюлу объявил сам себя президентом ДР Конго, сообщает ТАСС. Он также призвал мировое сообщество не признавать Чисикеди законным президентом.

30 декабря в ДР Конго прошли президентские выборы. Конституционный суд объявил победителем Феликса Чисикеди — одного из оппозиционных кандидатов. Он набрал 38,57 процента голосов. Мартен Файюлу был на втором месте. Он подал иск о пересмотре итогов голосования, который был отклонен оппозиционным судом.

После того, как конституционный суд принял решение, правительство ДР Конго провозгласило Чисикеди президентом – пятым по счету в истории республики.

Правительство ДРК сразу же приняло к сведению решение Конституционного суда и признало Чисикеди пятым по счету президентом республики.