Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сан-Хосе"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду обыграла "Сан-Хосе Шаркс". Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

У победителей две результативные передачи отдал российский нападающий Никита Кучеров, который продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 36 из 39 бросков по своим воротам.