Посольство России: в США отменено более тысячи авиарейсов из-за непогоды

Посольство России в Соединенных Штатах Америки сообщило, что в связи с непогодой в двух штатах власти ввели режим чрезвычайного положения. В аэрогаванях Бостона, Нью-Йорка и Чикаго отменено более тысячи рейсов, передает агентство "Интерфакс".

Как уточняется на сайте посольства РФ в социальной сети Facebook, из-за сильных ливней и снегопадов в северо-восточной и центральной частях США в штатах Пенсильвания и Нью-Джерси введен режим чрезвычайного положения. Свыше 1 тысячи авиарейсов отменено в аэропортах Бостона, Нью-Йорка, Чикаго и других городов.