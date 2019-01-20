Форвард "Сент-Луиса" Тарасенко забросил шайбу в победном матче против "Оттавы"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Сент-Луис Блюз" на домашнем льду обыграл "Оттаву Сентаорз". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Владимир Тарасенко, которая стала для него 16-й в нынешнем сезоне.

В другом матче игрового дня "Даллас Старз" дома обыграл "Виннипег Джетс" – 4:2, российский форвард хозяев Александр Радулов отметился точной передачей. Также голевой пас в активе нападающего "Флориды Пэнтерз" Евгения Дадонова, который помог своей команде победить "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:2.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Бостон Брюинз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 2:3, "Монреаль Канадиенс" – "Филадельфия Флайерз" – 2:5.