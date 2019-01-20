ДТП во Владивостоке: один человек погиб, четверо пострадали

Во Владивостоке в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб и четверо получили травмы различной степени тяжести. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления МВД региона.

Как уточняется, водитель автомобиля Subaru Legacy, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилями Toyota Prius и Toyota Vitz.

Четырех человек пришлось госпитализировать. Водитель автомашины Toyota Prius от полученных травм скончался в машине скорой помощи, передает ТАСС.

Правоохранители установили, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.