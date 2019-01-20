Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Россиянка Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии "Большого шлема", общий призовой фонд которого составляет 44,5 млн долларов. В матче 1/8 финала российская теннисистка проиграла австралийке Эшли Барти.

Тяжелейший матч продолжался почти 2,5 часа и завершился поражением 30-й ракетки турнира со счетом 6:4, 1:6, 4:6. В третьем сете Шарапова смогла отыграть несколько матчболов, но для победы этого не хватило.

В четвертьфинале Барти, получившая от организаторов 15-й номер посева, встретится с Петрой Квитовой (8-я ракетка турнира) из Чехии, которая ранее обыграла представительницу США Аманду Анисимову — 6:2, 6:1.