В Барнауле из-за аварии на теплотрассе более 50 домов и соцобъекты остались без отопления

В Барнауле аварийные бригады устраняют повреждение трубопровода горячей воды и отопления на улице Горно-Алтайской в районе дома №7. В результате аварии под отключение попали 52 жилых дома, несколько детских садов и школ. О ЧП сообщили представители пресс-службы мэрии города.

Как уточняется, повреждение было обнаружено на трубопроводе диаметром 300 миллиметров в 5 часов утра по местному времени. Горячую воду и отопление отключили в 52 жилых домах, четырех детских садах, детской больнице, двух школах и колледже.

В настоящее время на месте аварии работает бригада Барнаульской теплосетевой компании, а также бригада ГО и ЧС по Барнаулу (это 12 человек и шесть единиц спецтехники). Они проводят сварочные работы, передает агентство "Интерфакс".

По информации Гидрометцентра, утром в воскресенье, 20 января, температура воздуха в Барнауле составляет 6 градусов мороза.