Демократы отклонили предложение Трампа по миграционной политике

В США демократы отклонили предложение Дональда Трампа по миграционной политике. Накануне американский лидер предложил компромисс, чтобы завершить шатдаун.

В Штатах сейчас — самый долгий правительственный кризис в истории, длится он почти месяц, напоминает телеканал "Россия 24". Трамп по-прежнему требует демократов поддержать выделение свыше пяти миллиардов долларов на строительство стены. Однако Дональд Трамп подчеркнул, что он готов идти на уступки.

Предложения Трампа заключались в следующем. Он уточнил, что стену не нужно строить "от моря до моря": достаточно протянуть ее на 213 миль.

Также президент США предложил выделить 800 миллионов долларов на гуманитарные программы и 805 миллионов долларов на нужды таможенной службы. Он предложил три года послаблений для 700 000 нелегалов, привезенных в США в детском возрасте. Также он предложил три года отсрочки статуса временной защиты для мигрантов. Все эти предложения были отвергнуты.