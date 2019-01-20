Гол Панарина не спас "Коламбус" от поражения в игре с "Миннесотой"

В Национальной хоккейной лиге завершается очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Коламбус Блю Джекетс" на выезде проиграл "Миннесоте Уайлд" со счетом 1:2.

У гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский вернулся в состав после двух встреч на скамейке и отразил 29 бросков по своим воротам.