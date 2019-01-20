Футболисты лондонского "Челси" разозлили главного тренера команды

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри обвинил игроков команды в поражении от "Арсенала" в матче 23-го тура чемпионата Англии. По мнению итальянского специалиста, у его футболистов появились серьезные проблемы с мотивацией.

"Я очень зол, потому что мы проиграли сопернику не тактически. Поражение связано с менталитетом наших игроков. Футболистов "Челси" очень сложно мотивировать", – приводит слова Сарри Sky Sports.

Любопытно, что на послематчевой пресс-конференции Сарри предпочел говорить по-итальянски. "Я могу сделать ошибки в английском, а мне очень важно донести до игроков свои мысли", – объяснил свой переход на итальянский язык наставник лондонцев .

Напомним, что в 23-м туре чемпионата Англии "Челси" в гостях уступил "Арсеналу" в лондонском дерби со счетом 0:2.