МЧС: в Москве ожидаются сильный ветер, метель и гололедица

Гололедица, метель и сильный ветер ожидаются в Москве с утра и до конца дня 20 января. Согласно прогнозу метеорологов, ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. В связи с этим в столичном главке МЧС рекомендуют всем быть внимательными и проявлять осторожность.

Автомобилистам рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили спасатели советуют на расстоянии от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам, находящимся на улице, рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться укрыться под деревьями.