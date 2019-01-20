Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" справиться с "Вегасом"

В Национальной хоккейной лиге матчем между "Питтсбург Пингвинз" и "Вегас Голден Найтс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Пингвины" в гостях уступили хозяевам льда со счетом 3:7. У проигравших результативной передачей отметился россиянин Евгений Малкин.

В составе "Вегаса" хет-трик оформил Джонатан Маршессо. Еще по шайбе забросили Ши Теодор, Макс Пачиоретти, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон. У гостей отличились Фил Кессел, Доминик Симон и Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал уже 52 очка (14 шайб + 38 результативных передач) в 48 играх.

Ранее в НХЛ завершилась встреча в Эдмонтоне между местными "Ойлерз" и "Калгари Флэймз". Хозяева льда на домашнем льду уступили сопернику со счетом 2:5.