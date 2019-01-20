Взрыв на трубопроводе в Мексике: число погибших выросло до 76

Как минимум 76 человек погибли в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в мексиканском штате Идальго — таковы новые данные местных властей. Ранее сообщалось о 71 погибшем.

Взрыв и пожар на трубопроводе произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки вечером 18 января (утро 19 января по московскому времени). Рядом с трубопроводом в этот момент находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива, напоминает ТАСС.

Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила: причиной взрыва на трубопроводе была незаконная врезка. Люди пришли к месту утечки либо намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв, передает РИА Новости.

Новое правительство Мексики с начала года активизировало борьбу с хищениями бензина. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам и перешли на доставку топлива в основном цистернами. На все нефтеперерабатывающие заводы страны и стратегические объекты системы транспортировки нефтепродуктов были введены войска. Одним из результатов уже стали серьезные перебои с поставками бензина на АЗС и многочасовые очереди на заправках.