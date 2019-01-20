Фристайлист Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в США

Российский фристайлист Максим Буров стал первым в лыжной акробатике на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в американском Лейк-Плэсиде. Россиянин одержал победу с результатом 129,86 балла​​​.

Вторым оказался представитель Китая Синьди Ван, набравший 121,27 балла. В тройку лучших попал соотечественник Бурова Станислав Никитин. Его результат – 116,29 балла.

Напомним, что летом 2018 года смешанные соревнования по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика вошли в программу Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине.