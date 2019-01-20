Теракт в Дамаске: на юго-востоке города прогремел взрыв

На Южной кольцевой автодороге в Дамаске произошел взрыв, речь идет о теракте, передает сирийское агентство новостей САНА. По сообщению телеканала "Аль-Арабия", в результате взрыва есть пострадавшие, их число пока неизвестно, передает "Интерфакс".

По сообщению AP со ссылкой на государственное телевидение Сирии, взрыв в юго-восточном пригороде Аль-Казаз утренний час пик в первый рабочий день недели предположительно был терактом. Взрыв произошел близ крупной автомагистрали, которая ведет в центр Дамаска. Сообщается, что все подъездные дороги к месту взрыва перекрыты.