Легенда бокса Пакьяо победил Бронера и защитил чемпионский титул WBA

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Поединок с американцем Эдриеном Бронером, прошедший в Лас-Вегасе, завершился победой филиппинца по очкам единогласным решением судей.

Боксеры провели на ринге все 12 раундов. 29-летний Бронер ничего не смог предложить 40-летнему Пакьяо, который защищал свой титул после победы в прошлом бою над аргентинцем Лукасом Матиссе.

Напомним, что филиппинец является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на счету Пакьяо 61 победа, 7 поражений и 2 ничьи.