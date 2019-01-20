Надаль обыграл Бердыха и вышел в четвертьфинал Australian Open

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису оказался сильнее представителя Чехии Томаша Бердыха. Испанцу хватило трех сетов, чтобы пройти в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1, 7:6 (7:4) в пользу Надаля​​​.

Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут. В первых двух сетах Бердых не смог оказать достойного сопротивления более именитому сопернику. Зато в третьей партии чех был близок к победе, однако проиграл на тай-брейке.

Рафаэль Надаль в четвертьфинале встретится с американцем Франсисом Тьяфо, который в четвертом круге взял верх над болгарином Григором Димитровым.