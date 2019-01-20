Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией

Война между Россией и Украиной может начаться в том случае, если магистральный газопровод "Северный поток-2" не будет построен, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина".

"Если его (газопровода) не будет, мы будем обсуждать вероятность войны", — заявил Раимов. Свои выводы он пояснил тем, что, если газопровод пройдет по территории других стран, "российские власти об Украине просто забудут".

Эксперт добавил, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, представляет стратегический риск.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, некоторые европейские страны, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь, Германия не раз заявляла, что поддерживает проект.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.