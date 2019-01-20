Под Саратовом локомотив врезался в Duster

В Саратовской области​​​ грузовой состав врезался в Renault Duster на железнодорожном переезде. Как РИА Новости сообщили в пресс-службе ГИБДД, ранения получили два человека. Они были доставлены в больницу.

По данным полиции, 32-летний водитель нарушил правила и выехал на рельсы на запрещающий сигнал.

Машинист грузового состава N3105 экстренно затормозил поезд, но расстояние было недостаточным для остановки.

Из-за аварии в пути был задержан пассажирский поезд Кисловодск – Киров.